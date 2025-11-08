NHL: Seider verliert mit Detroit

SID 08.11.2025 • 08:09 Uhr Nationalspieler Moritz Seider verliert zum sechsten Mal in dieser Saison mit den Red Wings. Sein Trainer ist unzufrieden.

Nationalspieler Moritz Seider hat mit seinen Detroit Red Wings die sechste Saisonniederlage kassiert. Beim 1:4 bei den New York Rangers stand Seider 25 Minuten auf dem Eis und blieb ohne Torbeteiligung.

Detroit verlor zum siebten Mal in Serie gegen die Rangers und steht nun mit einer Bilanz von 9:6 Siegen auf Rang fünf im Osten.

„Ich bin mir nicht sicher, ob wir mental wieder ganz vorne mit dabei waren“, sagte Red-Wings-Trainer Todd McLellan. „Das gilt auch für die Offensive. Wir hatten einige gute Chancen“, auch Seider hatte am Ende drei Torschüsse, „aber wenn man konzentriert und aufmerksam ist, gehen manche dieser Schüsse auch rein“, so McLellan.