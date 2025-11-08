Newsticker
NHL: Seider verliert mit Detroit

Nächste Pleite für Seiders Red Wings

Nationalspieler Moritz Seider verliert zum sechsten Mal in dieser Saison mit den Red Wings. Sein Trainer ist unzufrieden.
Moritz Seider ist einer der NHL-Stars im DEB-Team, mit dem er 2026 bei den Olympischen Spielen an den Start geht. Im exklusiven SPORT1-Interview spricht er über seine Vorfreude auf das Turnier und seine Erinnerungen an 2018, als Deutschland Silber holte.
SID
Nationalspieler Moritz Seider verliert zum sechsten Mal in dieser Saison mit den Red Wings. Sein Trainer ist unzufrieden.

Nationalspieler Moritz Seider hat mit seinen Detroit Red Wings die sechste Saisonniederlage kassiert. Beim 1:4 bei den New York Rangers stand Seider 25 Minuten auf dem Eis und blieb ohne Torbeteiligung.

Detroit verlor zum siebten Mal in Serie gegen die Rangers und steht nun mit einer Bilanz von 9:6 Siegen auf Rang fünf im Osten.

„Ich bin mir nicht sicher, ob wir mental wieder ganz vorne mit dabei waren“, sagte Red-Wings-Trainer Todd McLellan. „Das gilt auch für die Offensive. Wir hatten einige gute Chancen“, auch Seider hatte am Ende drei Torschüsse, „aber wenn man konzentriert und aufmerksam ist, gehen manche dieser Schüsse auch rein“, so McLellan.

Matchwinner war New Yorks Artemi Panarin, der ein Tor und zwei Assists beisteuerte. In den letzten 16 Spielen gegen Detroit war der Russe an 28 Toren direkt beteiligt.

