Sturm baut mit Minnesota Serie aus

SID 29.11.2025 • 07:42 Uhr Nico Sturm bleibt beim 3:2-Erfolg gegen Colorado ohne Scorerpunkt. Die Wild setzen ihren Lauf in der NHL fort - und beenden einen anderen.

Eishockey-Nationalstürmer Nico Sturm hat den Erfolgslauf mit Minnesota Wild in der NHL fortgesetzt.

Der Augsburger Angreifer, der nach einer Rückenoperation erst kürzlich in die Saison eingestiegen war und sein drittes Match bestritt, gewann mit seinem Team am Freitagabend 3:2 nach Penaltyschießen gegen Colorado Avalanche und beendete damit die Siegesserie des Gegners, der zuvor zehn Partien in Folge gewonnen hatte.

Minnesota Wild mit siebtem Sieg in Serie

Für Wild war es der siebte Sieg in Folge. Sturm, der im vergangenen Spiel bei den Chicago Blackhawks sein erstes Tor verbucht hatte, blieb in rund sieben Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.