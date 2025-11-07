NHL: Sturms Bruins schlagen Stützle und Ottawa

SID 07.11.2025 • 07:04 Uhr Das Team des ehemaligen Eishockey-Bundestrainers beweist erneut starke Nerven und entscheidet das Spiel in letzter Sekunde.

Dank der nächsten nervenstarken Leistung haben die Boston Bruins ihre Siegesserie in der NHL unter dem ehemaligen Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm fortgesetzt. Gegen die Ottawa Senators mit dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle feierten die Bruins dank eines 3:2-Sieges nach Verlängerung den fünften Erfolg nacheinander - dreimal davon ging es mindestens in die Overtime.

Dabei steckte Sturms Team zunächst den Rückstand durch Mike Amadio weg, im zweiten Drittel drehten Morgan Geekie und Sean Kuraly die Partie zugunsten der Gastgeber. Ottawas Claude Giroux erzwang zwar noch die Verlängerung, dort traf Pavel Zacha fünf Sekunden vor dem Ende zum Sieg für Boston. Angreifer Stützle blieb ohne Scorerpunkt.