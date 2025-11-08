Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NHL
NHL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
NHL>

Overtime-Krimi in Philly: Stützle wird zum Helden für Ottawa

Stützle wird zum Helden für Ottawa

Zwei Tore des Nationalspielers Tim Stützle bescheren den Ottawa Senators den Sieg.
Tim Stützle (li.) jubelt mit seinen Teamkollegen
Tim Stützle (li.) jubelt mit seinen Teamkollegen
© IMAGO/SID/Kyle Ross
SID
Zwei Tore des Nationalspielers Tim Stützle bescheren den Ottawa Senators den Sieg.

Nach zwei Niederlagen in Folge hat Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle die Ottawa Senators zum Sieg bei den Philadelphia Flyers geführt. Erst brachte der 23-Jährige sein Team früh in Führung, dann erzielte er in der Verlängerung den Siegtreffer zum 3:2.

Nach Stützles 1:0 erhöhte Michael Amadio noch im ersten Drittel für die Gäste aus Kanada. Die Flyers kämpften sich aber zurück und erzwangen die Overtime. Ottawa rückte mit 17 Punkten wieder an die Play-off-Plätze im Osten heran.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite