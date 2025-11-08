Overtime-Krimi in Philly: Stützle wird zum Helden für Ottawa

Nach zwei Niederlagen in Folge hat Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle die Ottawa Senators zum Sieg bei den Philadelphia Flyers geführt. Erst brachte der 23-Jährige sein Team früh in Führung, dann erzielte er in der Verlängerung den Siegtreffer zum 3:2.
Stützle wird zum Helden für Ottawa
Zwei Tore des Nationalspielers Tim Stützle bescheren den Ottawa Senators den Sieg.
Tim Stützle (li.) jubelt mit seinen Teamkollegen
Nach Stützles 1:0 erhöhte Michael Amadio noch im ersten Drittel für die Gäste aus Kanada. Die Flyers kämpften sich aber zurück und erzwangen die Overtime. Ottawa rückte mit 17 Punkten wieder an die Play-off-Plätze im Osten heran.