Overtime-Krimi in Philly: Stützle wird zum Helden für Ottawa

SID 08.11.2025 • 22:16 Uhr Zwei Tore des Nationalspielers Tim Stützle bescheren den Ottawa Senators den Sieg.

Nach zwei Niederlagen in Folge hat Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle die Ottawa Senators zum Sieg bei den Philadelphia Flyers geführt. Erst brachte der 23-Jährige sein Team früh in Führung, dann erzielte er in der Verlängerung den Siegtreffer zum 3:2.