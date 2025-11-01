Seider punktet bei Detroits Niederlage

SID 01.11.2025 • 08:59 Uhr Der Nationalspieler erzielt einen Assist, ein Tor wird ihm beim 2:5 in Anaheim aberkannt.

Die Siegesserie von Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings ist gerissen. Nach zuletzt drei Erfolgen in der nordamerikanischen Profiliga NHL musste sich Detroit 2:5 bei den Anaheim Ducks geschlagen geben.