Seider punktet bei Detroits Niederlage

Verbuchte eine Vorlage: Moritz Seider
© AFP/GETTY IMAGES/SID/BRUCE BENNETT
SID
Die Siegesserie von Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings ist gerissen. Nach zuletzt drei Erfolgen in der nordamerikanischen Profiliga NHL musste sich Detroit 2:5 bei den Anaheim Ducks geschlagen geben.

Verteidiger Seider sammelte einen Assist und erzielte im zweiten Drittel sogar den vermeintlichen Ausgleich, der nach Video-Überprüfung aber zurückgenommen wurde. Im kalifornischen Anaheim erhielt der 24-Jährige 25 Minuten Eiszeit, die Red Wings rangieren mit 16 Punkten aus zwölf Spielen weiterhin auf Platz zwei der Atlantic Division.

