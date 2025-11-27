NHL-Star Sturm feiert ersten Treffer nach Comeback

SID 27.11.2025 • 07:08 Uhr Nationalspieler Nico Sturm braucht keine lange Anlaufzeit und trifft beim zweiten Spiel nach seinem Comeback.

Erster Saisontreffer, nächster Sieg: Nico Sturm legt nach seinem verspäteten Saisondebüt stark los. Der deutsche Eishockey-Nationalstürmer trug sich beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung seiner Minnesota Wild bei den Chicago Blackhawks in die Torschützenliste ein und jubelte mit seinem Team über den insgesamt sechsten Sieg in Serie.

„Das hat sich heute natürlich gut angefühlt“, sagte Sturm, der sich körperlich nach seiner Rückenoperation und dem Saisondebüt in dieser Woche schon wieder weit wähnt.

Der Augsburger, der vergangene Saison mit den Florida Panthers den Stanley Cup gewann, fälschte einen Schlagschuss im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:2 ab. Den Siegtreffer für sein Team, zu dem er zur neuen Saison zurückgekehrt war, erzielte dann Kirill Kaprisow in der Overtime.

NHL: Seider und Peterka verlieren

Weniger erfolgreich war dagegen Moritz Seider, der 3:6 mit den Detroit Red Wings gegen die Nashville Predators verlor. Auch JJ Peterka kassierte mit Utah Mammoth eine 3:4-Niederlage gegen die Montréal Canadiens. Ex-Bundestrainer Marco Sturm bejubelte unterdessen einen 3:1-Erfolg seiner Boston Bruins bei den New York Islanders.