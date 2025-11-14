Draisaitl-Doppelpack zu wenig - Stützle beendet Sturms Serie

SID 14.11.2025 • 06:48 Uhr Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl verlieren knapp. Derweil erreicht Moritz Seider eine Red-Wings-Bestmarke - und trifft.

Trotz einer starken Leistung von Leon Draisaitl setzte sich derweil die bislang durchwachsene Saison der Edmonton Oilers in der NHL fort.

Deutschlands Eishockeystar erzielte bei den Columbus Blue Jackets zwei Treffer, am Ende verloren die Oilers trotzdem mit 4:5. Nach 19 gespielten Begegnungen steht Edmonton damit weiterhin bei lediglich acht Siegen.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle und seine Ottawa Senators haben Marco Sturms Siegesserie mit den Boston Bruins in der NHL beendet.

Stützle und Co. lassen Siegesserie reißen

Beim 5:3 der Senators gegen das Team des früheren Bundestrainers sicherte Stützle den Kanadiern mit einem Doppelpack im letzten Drittel den Sieg, zuvor hatte der 23-Jährige bereits einen Treffer vorbereitet.

Die Bruins kassierten damit nach sieben Erfolgen nacheinander wieder eine Niederlage und mussten in der Atlantic Division die punktgleichen Senators vorbeiziehen lassen.

Landsmann Moritz Seider erreichte indes für die Detroit Red Wings eine Bestmarke. Beim 6:3 gegen die Anaheim Ducks bestritt der 24-Jährige sein 345. NHL-Spiel in Folge seit seinem Debüt.

Deutsche zieht mit Detroits-Rekordhalter gleich

Damit zog der Deutsche mit dem Red-Wings-Rekordhalter John Ogrodnik gleich, der 1979 seine Karriere mit 345 Einsätzen ohne Pause begann.

Die „Ironman“-Bestmarke des Klubs hält Alex Delvecchio, der von 1956 bis 1964 548 Partien am Stück bestritt - allerdings erst später in seiner Laufbahn.