NHL: Draisaitl glänzt und gewinnt!

SID 02.11.2025 • 08:05 Uhr Der Kölner punktet in der NHL weiter fleißig. Gegen Chicago muss Edmonton aber in die Overtime.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen schwer erkämpften Sieg in der NHL eingefahren. Die Kanadier gewannen gegen die Chicago Blackhawks mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0), benötigten dabei aber die Verlängerung. In dieser legte Draisaitl den entscheidenden Treffer durch Evan Bouchard auf.

Zuvor hatte der Kölner im Powerplay die Führung der Oilers erzielt. Der Stürmer baute seine Serie damit aus, in den letzten acht Partien hat Draisaitl immer gepunktet. Insgesamt kommt der Deutsche auf bislang neun Tore und sieben Assists. Chicago, im Vergleich zur schwachen Vorsaison deutlich verbessert, rettete sich nach zwei Rückständen in die Overtime. Connor McDavid legte alle drei Oilers-Treffer auf.

Edmonton klettert in der Tabelle

In diese musste auch Tim Stützle. Der Nationalspieler kam mit den Ottawa Senators bei den Montréal Canadiens stark zurück, verlor aber dennoch mit 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:1). Kanadas Hauptstädter lagen nach zehn Minuten bereits mit zwei Toren zurück, starteten dann aber eine Aufholjagd. Stützle erzielte mit seinem sechsten Saisontor im Schlussdrittel die 3:2-Führung, zum Sieg reichte es allerdings nicht.

Lukas Reichel kassierte mit den Vancouver Canucks eine 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)-Pleite bei den Minnesota Wild. Der aus Chicago gekommene Reichel stand über 13 Minuten auf dem Eis. Aufseiten der Wild fällt Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm aufgrund einer Rückenverletzung weiter aus. Philipp Grubauer war beim 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) des Seattle Kraken gegen die Rangers wiederholt nur Ersatz.

Verletzungsschock um Leafs-Spieler

Der 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)-Erfolg der Toronto Maple Leafs bei den Philadelphia Flyers wurde derweil von einer Verletzung des Verteidigers Chris Tanev überschattet.