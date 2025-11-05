NHL: Dramatische Niederlage für Draisaitl

SID 05.11.2025 • 07:02 Uhr Zwar trifft Leon Draisaitl in der regulären Spielzeit und im Shootout - die Oilers verlieren trotzdem.

Trotz eines Treffers von Eishockey-Star Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert. Bei den Dallas Stars unterlagen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 3:4 im Penalty-Schießen.

Draisaitl erzielte in der regulären Spielzeit seinen zehnten Saisontreffer und behielt auch im Shootout die Nerven - und doch reichte es nicht.

Die Oilers waren im ersten Drittel durch Tore von Wassili Podkolzin (4.) und Draisaitl (8.) in Führung gegangen, gaben den Vorsprung jedoch im Schlussdrittel noch her.

Im Penalty-Schießen scheiterten Connor McDavid und Ryan Nugent-Hopkins für Edmonton, Wyatt Johnston erzielte den Siegtreffer für die Gastgeber.

John-Jason Peterka gewann derweil mit Utah Mammoth bei seinem Ex-Klub Buffalo Sabers mit 2:1 nach Verlängerung, der Stürmer blieb ohne Torerfolg.

Auch Ex-Bundestrainer Marco Sturm fuhr mit den Boston Bruins bei den New York Islanders einen 4:3-Sieg im Penalty-Schießen ein. Für den deutschen Coach war es der vierte Erfolg in Serie.