Bittere Pleite für Draisaitl

SID 20.11.2025 • 06:21 Uhr Die Edmonton Oilers kassieren gegen die Capitals ihre 13. Saisonpleite - da helfen auch ein Tor und ein Assist von Leon Draisaitl nichts.

Für Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers läuft die NHL-Saison weiterhin nicht rund. Bei den Washington Capitals verlor der Vizemeister mit 4:7 und musste im 22. Saisonspiel bereits die 13. Niederlage hinnehmen.

Auch dank Draisaitl hielt Edmonton die Partie in Washington lange Zeit offen. Nachdem der Angreifer im ersten Drittel einen Treffer für sein Team vorbereitete, markierte er im Schlussabschnitt mit seinem 14. Saisontor das zwischenzeitliche 4:5.

Späte Nackenschläge für Draisaitls Oilers

Die Oilers schnupperten am Ausgleich, ehe die Capitals in den letzten 61 Sekunden noch zwei Treffer nachlegten.

Von den jüngsten fünf Auswärtsspielen nacheinander gelangen dem Draisaitl-Team nur zwei Siege, es folgen noch zwei weitere Gastspiele.

Auch Marco Sturm verliert mit den Bruins

Eine Niederlage kassierte auch Ex-Bundestrainer Marco Sturm mit den Boston Bruins. Das 3:4 bei den Anaheim Ducks bedeutete für die so fulminant in die Saison gestarteten Bruins die dritte Pleite in den jüngsten vier Spielen.