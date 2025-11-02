"Wir beten für ihn": Schlimme Szenen um NHL-Star

Johannes Behm 02.11.2025 • 10:08 Uhr Sorgen um Chris Tanev. Der Eishockey-Star der Toronto Maple Leafs ging nach einem harten Check zu Boden und blieb zunächst regungslos liegen.

Der 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)-Erfolg der Toronto Maple Leafs bei den Philadelphia Flyers wurde von einer womöglich schwerwiegenden Verletzung des Verteidigers Chris Tanev überschattet.

Tanev war nach einem harten Check von hinten in der 49. Minute zu Boden gegangen und zunächst regungslos liegen geblieben. Kollidiert war er mit dem gegnerischen Stürmer Matvei Michkov.

Mit dem Gesicht Richtung Boden liegend wurde der 35-Jährige vom medizinischen Personal behandelt, ehe er schließlich mit einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht wurde. Auf der Trage zeigte der Kanadier den anwesenden Zuschauern in der Xfinity Mobile Arena immerhin den Daumen hoch.

Maple-Leafs-Trainer Craig Berube konnte im Nachgang eine erste Entwarnung geben. „Er kann sich bewegen und ich denke, es wird ihm gut gehen, aber er wird gerade untersucht, sodass wir in Kürze mehr wissen werden“, teilte der Coach mit und gab an, dass Tanev womöglich sogar mit dem Team nach Hause reisen könnte.

Sorgen um NHL-Star: „Wir beten für ihn“

Es war Tanevs erstes Spiel, nachdem er vier Partien aufgrund einer Gehirnerschütterung verpasst hatte. „Es ist ein schwieriges Gefühl“, meinte Torontos Kapitän Auston Matthews. „Er ist ein so wichtiger Teil dieses Teams und bringt so viel Erfahrung mit.“

„Immer, wenn eine Trage herausgebracht wird, ist das kein gutes Gefühl. Wir denken natürlich alle an ihn, beten für ihn und hoffen das Beste“, fuhr Matthews fort. „Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Aber man sieht so etwas nie gerne.“

In dieser Saison steht Tanev in acht Einsätzen bei zwei Vorlagen. 2024 war er zu den Maple Leafs gewechselt und hatte bei den Kanadiern einen Sechsjahresvertrag über 27 Millionen US-Dollar unterzeichnet. In seiner Karriere hat er in 874 regulären Saisonspielen 209 Punkte beigesteuert.

