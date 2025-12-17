Als erster Deutscher: Draisaitl im 1000er-Klub der NHL

SID 17.12.2025 • 05:48 Uhr Leon Draisaitl erlebt einen besonderen Abend in der NHL. Als erster Deutscher gehört er nun zu einem elitären Kreis.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat einen Meilenstein in der NHL erreicht. Der Torjäger der Edmonton Oilers durchbrach in der Nacht zu Mittwoch beim 6:4 bei den Pittsburgh Penguins als erster Deutscher die Schallmauer von 1000 Scorerpunkten in der Hauptrunde. In seinem 824. Spiel erwischte Draisaitl einen ganz starken Abend und bereitete insgesamt vier Tore vor.

„Es ist ziemlich unglaublich. Mich in diese Liste einzutragen, ist auf jeden Fall etwas Besonderes“, sagte der Kölner: „Da stehen einige unglaubliche Namen drauf. Namen, die absolute Legenden in unserem Sport sind.“ Draisaitl sprach von einem Traum, der in Erfüllung gegangen sei: „Wenn man in Deutschland aufwächst, scheint das weit weg zu sein. Ich bin natürlich sehr stolz darauf, aber ich unterschätze auch nicht, wie viel Arbeit von außen dazu gehört.“

In der laufenden Saison kommt der 30-Jährige auf 17 Tore und 30 Assists. Insgesamt steht er nun bei 1003 Scorerpunkten in der Hauptrunde (416 Tore, 587 Assists). Draisaitl ist der 103. Spieler im 1000er-Klub der NHL und der fünfte in der Franchise-Geschichte der Oilers. Zugleich ist Draisaitl der fünftschnellste Nicht-Nordamerikaner, der diese Marke erreicht hat.