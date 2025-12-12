Draisaitl-Klub tauscht Torhüter aus

SID 12.12.2025 • 17:53 Uhr Die Edmonton Oilers verpflichten Tristan Jarry aus Pittsburgh, im Gegenzug wechselt Stuart Skinner zu den Penguins.

Die Edmonton Oilers um die Eishockey-Topstars Connor McDavid und Leon Draisaitl wollen mit einem Wechsel im Tor einen Impuls für den ersehnten Stanley-Cup-Triumph setzen.

Die NHL-Franchise holte am Freitag Tristan Jarry aus Pittsburgh. Die langjährige, aber nicht immer sattelfeste Nummer eins Stuart Skinner geht dafür ebenso wie Verteidiger Brett Kulak sowie der Zweitrunden-Draft-Pick der Oilers im Jahr 2029 zu den Penguins. Edmonton erhält zusammen mit Jarry noch den aktuellen Minor-League-Verteidiger Samuel Poulin.

In einem zweiten Tauschgeschäft holten die Oilers zudem Verteidiger Spencer Stastney von den Nashville Predators für einen Drittrunden-Pick im NHL-Draft 2027.

Jarry (30) war über Jahre der Stammtorwart bei den Penguins. Der Kanadier hat allerdings auch eine Vergangenheit in Edmonton, wo er in 2014 mit den Edmonton Oil Kings den Memorial Cup, also die Junioren-Meisterschaft in Kanada, gewann. Er verlässt Pittsburgh als drittplatzierter Torhüter der Franchise-Geschichte in den Kategorien Spiele, Siege und Gegentorschnitt.

Die Oilers, die in den beiden vergangenen Saisons jeweils erst in der Finalserie dramatisch an den Florida Panthers gescheitert waren, erleben bislang eine durchwachsene Spielzeit.