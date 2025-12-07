Draisaitl feiert: "Beste 40 Minuten der Saison"

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers kommen nach einigen herben Niederlagen in der NHL allmählich ins Rollen. Das 6:2 gegen die Winnipeg Jets bedeutete den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen für die Kanadier. Draisaitl traf zum 2:0 und gab die Vorlage zum 4:0 noch im ersten Drittel, nachdem die einseitige Partie bereits praktisch entschieden war.
Draisaitl bejubelt starke Leistung
„Ich glaube, die ersten 40 Minuten waren wahrscheinlich unsere besten in dieser Saison“, sagte Draisaitl: „Wir wirken viel besser aufeinander abgestimmt. Wir sind viel schneller.“ Manchmal brauche es „eben auch eine kleine Durststrecke, um wieder in Schwung zu kommen“, resümierte der 30-Jährige: „Hoffentlich können wir jetzt ein paar gute Spiele hintereinander machen.“
Draisaitl mit Top-Werten
Der gebürtige Kölner steht nach 29 Einsätzen damit schon bei 17 Toren und 20 Assists. Die Oilers, Stanley-Cup-Finalist der vergangenen beiden Spielzeiten, schoben sich in der Western Conference vor auf den siebten Rang.
Der frühere Bundestrainer Marco Sturm gewann mit den Boston Bruins 4:1 gegen die New Jersey Devils und bleibt in der Spitzengruppe der Eastern Conference. Moritz Seider feierte mit den Detroit Red Wings ein 4:3 bei Seattle Kraken, der Nationalverteidiger legte das 2:2 auf. Aufseiten Seattles kam Torhüter Philipp Grubauer abermals nicht zum Einsatz.
Tim Stützle musste mit den Ottawa Senators beim 1:2 gegen die St. Louis Blues die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen hinnehmen, der Angreifer blieb ohne Scorerpunkt. John-Jason Peterka kassierte mit Utah Mammoth ein 0:2 bei den Calgary Flames. Lukas Reichel stand nicht im Aufgebot der Vancouver Canucks, die 4:2 gegen Minnesota Wild mit Nico Sturm gewannen.