Kein Abnehmer: Reichel zum Farmteam geschickt

Nach dem vorläufigen Aus bei den Vancouver Canucks geht es für den deutschen Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel im Farmteam weiter. Kein anderer Klub griff zu, nachdem der 23-Jährige am Samstag vom NHL-Team aus Kanada auf die Waiverliste gesetzt worden war. Damit wird Reichel vorerst in der American Hockey League (AHL) bei den Abbotsford Canucks spielen.

Reichel war im Oktober von den Chicago Blackhawks zu den Canucks gekommen und hatte dort seit seinem Transfer einen schwierigen Stand. Der Stürmer brachte es in 14 Spielen auf lediglich eine Vorlage. Zum bislang letzten Mal stand er am 28. November für die Canucks auf dem Eis. In Abbotsford kann sich Reichel nun für eine Rückkehr nach Vancouver empfehlen.