Nach Peterka-Treffer: Utah verliert in der NHL erneut

Die gute Startbilanz der Utah Mammoth um John-Jason Peterka ist durch acht Niederlagen aus den vergangenen zehn Spielen mittlerweile dahin.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka ist in der NHL mit Utah Mammoth weiter auf Formsuche. Das Team verlor bei den San José Sharks 3:6 und kassierte damit die vierte Niederlage in Serie.

Peterka feierte dabei zumindest ein persönliches Erfolgserlebnis und trug sich nach vier Spielen ohne Punkt wieder in die Torschützenliste ein. Der Stürmer erzielte spät im ersten Drittel (17.) den zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer.

Die zunächst gut in die Saison gestarteten Mammoth gewannen nur vier der vergangenen 17 Spiele. Mit einer Bilanz von 27 Punkten aus 27 Partien liegt das Team im Mittelfeld der Central Division.