NHL: Draisaitl mit drei Vorlagen - auch Seider siegt

SID 14.12.2025 • 08:19 Uhr Die Oilers bleiben in der Erfolgsspur, Leon Draisaitl und sein kongenialer Partner spielen groß auf.

Auch dank des überragenden Vorlagengebers Leon Draisaitl sind die Edmonton Oilers in der NHL weiter auf Kurs. Der Kölner Eishockeystar steuerte zum 6:3-Erfolg der Oilers bei den Toronto Maple Leafs drei Assists bei.

Für Edmonton war es der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen.

Auch Draisaitls kongenialer Sturmpartner Connor McDavid zeigte sich erneut in Bestform und erzielte insgesamt drei Scorerpunkte (zwei Tore, ein Assist). Die Kanadier sind Vierter der Pacific Division und haben die Playoffs im Blick.

Seider feiert klaren Sieg

Die Detroit Red Wings um Nationalspieler Moritz Seider kehrten nach der jüngsten Niederlage gegen die Oilers in die Erfolgsspur zurück.