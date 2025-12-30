NHL: Draisaitl siegt - Pleiten für Sturm und Stützle

SID 30.12.2025 • 07:35 Uhr Die deutschen Nationalspieler stecken mitten im Rennen um die Playoff-Plätze. Leon Draisaitl fährt mit seinem Team einen wichtigen Sieg ein.

Ohne einen Scorerpunkt von Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers einen Sieg im Kampf um die Playoffs der NHL eingefahren. Gegen die Winnipeg Jets gelang den Kanadiern in der Nacht zu Dienstag dank einer effizienten Offensive und einer starken Torhüterleistung ein 3:1. Draisaitl blieb erst zum siebten Mal im 40. Saisonspiel ohne Tor oder Assist.

„Wir haben so viele Spiele dank Connor (McDavid, Anm. d. Red.) und Leon gewonnen, heute Abend hat Winnipeg diese beiden Spieler gut in Schach gehalten“, sagte Oilers-Coach Kris Knoblauch: „Es ist schön zu sehen, dass auch die anderen Spieler ihren Beitrag leisten. Wir sollten in der Lage sein, auch mal ohne sie zu gewinnen.“ Goalie Calvin Pickard überzeugte mit 41 Paraden.

Zwar belegt Edmonton somit den ersten Platz in der Pacific Division, doch die Konkurrenz hat nur wenige Punkte Rückstand und gleichzeitig weniger Spiele absolviert. Der dritte Platz in einer Division reicht, um sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren.

NHL: Schmerzhafte Pleiten für deutsche Vertreter

Derweil setzte es schmerzhafte Niederlagen für die anderen deutschen Vertreter in der NHL. Trainer Marco Sturm verlor mit den Boston Bruins 1:2 n.V. gegen die Calgary Flames, es war die sechste Pleite in Serie. Boston liegt damit in der Atlantic Division derzeit nur noch auf dem sechsten Platz, eine mögliche Teilnahme an den Playoffs rückt für den Moment weiter in die Ferne.

Das gilt nach einer weiteren Niederlage auch für Nationalspieler Tim Stützle und die Ottawa Senators. Die Kanadier verloren im Heimspiel gegen die Columbus Blue Jackets 1:4, Stützle lieferte einen Assist zum einzigen Treffer seines Teams. Ottawa liegt einen Punkt hinter den Boston Bruins von Trainer Sturm, hat jedoch zwei Spiele weniger bestritten.

Nationalspieler John-Jason Peterka konnte auch mit einem eigenen Treffer die 3:4-Niederlage seiner Utah Mammoth nicht verhindern. Der 23-Jährige traf gegen die Nashville Predators zur Führung, es war sein 15. Saisontreffer. Insgesamt kommt Peterka auf 28 Torbeteiligungen in 40 Einsätzen.