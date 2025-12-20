NHL: Draisaitl verliert gegen Sturm - Stützle siegt

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL das deutsche Duell gegen Nico Sturm verloren. Der Kölner unterlag trotz zwei Assists mit seinem Team 2:5 bei Minnesota Wild und musste nach zwei Siegen in Folge wieder einen Rückschlag einstecken.
Draisaitl verliert Duell mit Sturm
Tim Stützle dagegen bezwang mit den Ottawa Senators die Chicago Blackhawks mit 6:4 und verbuchte gleich drei Scorerpunkte.
Draisaitl hilft Gegner unfreiwillig
Draisaitl, der am vergangenen Dienstag als erster Deutscher die Schallmauer von 1000 Scorerpunkten in der NHL-Hauptrunde durchbrochen hatte, punktete fleißig weiter. Zunächst allerdings half der 30-Jährige dem Gegner, als er beim 0:2 auf der Strafbank saß (11.). Dann jedoch bereitete er die Treffer von Andrew Mangiapane (14.) und Connor McDavid (19.) zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich vor.
Für die Entscheidung sorgte Sturm, der ins leere Tor traf (59.). Edmonton ist trotz der Niederlage weiter auf Play-off-Kurs, Minnesota liegt nach dem siebten Sieg in Folge neun Punkte vor den Oilers.
Stützle leitete bei Ottawas 1:0 von Tyler Kleven (7.) die Vorarbeit. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte der Ex-Mannheimer in Unterzahl mit seinem 16. Saisontor das 2:1 (29.). Auch den entscheidenden fünften Treffer durch David Perron bereitete der 23-Jährige vor (46.). Nach dem dritten Sieg in Serie sind die Playoffs wieder in Reichweite.