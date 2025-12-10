NHL: Bittere Overtime-Pleite für Draisaitl

SID 10.12.2025 • 06:36 Uhr Leon Draisaitl kassiert mit den Edmonton Oilers in der NHL eine äußerst bittere Overtime-Pleite.

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers nach zwei Kantersiegen in der NHL eine Overtime-Niederlage kassiert. Gegen die Buffalo Sabres verloren die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 3:4 nach Verlängerung. Draisaitl kam auf eine Torvorlage, Oilers-Superstar Connor McDavid traf doppelt.

In der regulären Spielzeit hatte Edmonton mit 0:3 zurückgelegen, kämpfte sich jedoch wieder ins Spiel. McDavid schoss sein Team mit dem Ausgleich eine Sekunde vor Ende in die Overtime. Dort besiegelte Buffalos Alex Tuch Edmontons Niederlage. Vor der Pleite hatten Draisaitl und Co. Seattle Kraken (9:4) und die Winnipeg Jets (6:2) klar bezwungen.

Stützle-Treffer reicht Senators nicht