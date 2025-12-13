NHL: Peterka gewinnt gegen Grubauer - Mega-Trade um Hughes

SID 13.12.2025 • 08:25 Uhr Das Duell zweier deutscher Nationalspieler geht an John-Jason Peterka. Die Vancouver Canucks geben derweil ihren besten Spieler ab.

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat das deutsche Duell in der NHL mit Torhüter Philipp Grubauer für sich entschieden. Der Stürmer steuerte beim 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) seiner Utah Mammoth gegen Seattle Kraken einen Treffer bei, es war das 13. Saisontor des 23 Jahre alten Münchners.

Utah beendete damit die Negativserie von drei Niederlagen in Folge. Seattle musste hingegen die siebte Pleite im achten Spiel hinnehmen.

Spektakulärer Trade um Quinn Hughes

Grubauer kam zu seinem neunten Saisoneinsatz, der Rosenheimer hielt dabei 27 der 30 Schüsse Utahs. Bei den letzten beiden Treffern - darunter Peterkas Tor zum 4:2 - war Grubauer bereits für einen zusätzlichen Angreifer vom Eis genommen worden.

In einem der spektakulärsten Trades der vergangenen Jahre sicherten sich die Minnesota Wild die Dienste des Amerikaners Quinn Hughes. Der Top-Verteidiger kommt für ein Erstrunden-Draftrecht sowie die noch jungen Erstrundenpicks Zeev Buium (USA), Liam Öhgren (Schweden) und Marco Rossi (Österreich) von den Vancouver Canucks, die ihren besten Spieler verlieren.