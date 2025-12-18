Newsticker
Peterka gewinnt deutsches NHL-Duell

J.J. Peterka (r.) durfte sich über einen Sieg freuen
Freude bei J.J. Peterka. Der deutsche Eishockey-Profi gewinnt das NHL-Duell gegen Landsmann Moritz Seider.

John-Jason Peterka hat das deutsche Eishockey-Duell in der NHL gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Moritz Seider für sich entschieden. Der Stürmer gewann die Partie mit Utah Mammoth bei den Detroit Red Wings mit 4:1 und feierte den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen.

Die Red Wings bleiben trotz des Rückschlags Spitzenreiter der Atlantic Division.

Peterka bereite das 1:0 vor und kam auf knapp 14 Minuten Eiszeit. Verteidiger Seider stand rund 24 Minuten auf dem Eis, blieb dabei aber ohne Scorerpunkt.

