NHL: Seider führt Detroit zu Sieg in Washington

SID 20.12.2025 • 21:12 Uhr Der Nationalspieler erzielt ein Tor und bereitet ein weiteres vor. Die Red Wings behaupten die Tabellenführung in der Atlantic Division.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat die Detroit Red Wings zu einem wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze in der NHL geführt. Der Vizeweltmeister von 2023 steuerte ein Tor und eine Vorlage zum 5:2 bei den Washington Capitals bei.

Mit dem sechsten Erfolg in den letzten acht Spielen behauptete Detroit die Tabellenführung in der Atlantic Division.

Doch das Feld liegt eng beeinander: Nur drei Punkte trennen die Red Wings von einem Platz außerhalb der Playoffs. Seider bereitete zunächst das 2:0 von James van Riemsdyk vor (22.), dann traf er selbst zum 4:0 (31.).