NHL: Seider schießt Detroit zum Sieg

Mit einem Tor in der Verlängerung hat Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider die Detroit Red Wings zum nächsten Sieg im Kampf um die Play-offs in der NHL geführt. Knapp 23 Stunden nach dem 5:2 bei den Washington Capitals erzielte der Vizeweltmeister von 2023 bei der Revanche in eigener Halle in der fünften Minute der Overtime den entscheidenden Treffer zum 3:2. Detroit baute damit die Tabellenführung in der Atlantic Division weiter aus.