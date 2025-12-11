NHL: Seider siegt mit den Red Wings

Dritter Sieg in Folge und vorerst ganz vorn in der Atlantic Division: Die Detroit Red Wings sind mit Nationalspieler Moritz Seider weiter erfolgreich. Das Team aus „Motor City“ setzte sich in der NHL mit 4:3 bei den Calgary Flames durch und ist damit Spitzenreiter.

Allerdings machte es Seiders Team in der Partie nochmal unnötig spannend. Detroit ging mit einer komfortablen 4:0-Führung in das letzte Drittel und kassierte dann noch drei Treffer. Letztlich reichte es aber für den insgesamt 20. Erfolg der Saison bei elf Niederlagen. „Es gibt definitiv einiges zu verbessern, aber insgesamt haben wir uns in eine gute Position gebracht, um dieses Spiel zu gewinnen“, sagte Alex DeBrincat, der mit zwei Toren und einem Assist der herausragende Spieler war.