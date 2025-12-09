NHL: Seider siegt - Peterka und Sturm punkten

SID 09.12.2025 • 07:26 Uhr Moritz Seider spielt mit den Red Wings weiter oben mit. Nico Sturm geht aus dem deutschen Duell mit Philipp Grubauer als Sieger hevor.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und die Detroit Red Wings kommen nach einer kurzen Durststrecke in der NHL wieder besser in Fahrt. Das Team aus der Motor City setzte sich bei den schwachen Vancouver Canucks mit 4:0 durch. Nach zuvor vier Niederlagen in Serie gewannen die Red Wings drei der vergangenen vier Partien.

Dauerbrenner Seider stand mit knapp über 27 Minuten am längsten auf dem Eis, bei seinem 358. NHL-Einsatz in Serie blieb der Vizeweltmeister von 2023 ohne Torbeteiligung. Goalie John Gibson parierte alle 39 Abschlüsse der Kanadier.

Bei den Canucks stand Lukas Reichel erneut nicht im Kader, sein bislang letztes Spiel absolvierte der 23-Jährige Ende November. Detroit schob sich vorübergehend auf Rang vier in der Eastern Conference - trotz einer Tordifferenz von -7. Vancouver bleibt Vorletzter.

Petereka kassiert die nächste Niederlage

John-Jason Peterka musste mit Utah Mammoth die nächste Niederlage hinnehmen. Gegen die Los Angeles Kings verlor die Franchise aus Salt Lake City mit 2:4. Peterka legte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 2:3 mit auf, die sechste Pleite aus den vergangenen acht Spielen konnte aber auch der 23 Jahre alte Stürmer nicht verhindern. Nach 31 Spielen steht Peterka bei 23 Punkten (zwölf Tore, elf Assists).

Aus dem deutschen Duell zwischen Philipp Grubauer und Nico Sturm ging Stanley-Cup-Gewinner Sturm als Sieger hervor. Der Augsburger gewann mit den Minnesota Wild 4:1 bei den Seattle Kraken.