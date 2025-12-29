NHL: Seider trifft, Grubauer hält hervorragend

SID 29.12.2025 • 06:41 Uhr Die beiden Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und Philipp Grubauer sichern ihren jeweiligen Teams in der NHL einen Sieg.

Ein Treffer von Nationalspieler Moritz Seider hat den Detroit Red Wings in der National Hockey League (NHL) zum Sieg gegen die Toronto Maple Leafs verholfen.

Beim 3:2 nach Verlängerung erzielte der deutsche Verteidiger 59 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels das zwischenzeitliche 1:1. Es war Seiders siebter Saisontreffer.

Siegtorschütze war nach 1:46 Minuten in der Overtime Simon Edvindsson. Durch ihren 23. Sieg im 40. Saisonspiel behaupteten die Red Wings in der Atlantic Division der Eastern Conference ihre Führung vor Tampy Bay Lightning. Mehr Siege als Detroit haben nur Colorado Avalanche (28) und die Dallas Stars (25).

Grubauer kaum zu überwinden

Eine herausragende Leistung zeigte erneut auch Philipp Grubauer beim 4:1 von Seattle Kraken gegen die Philadelphia Flyers. Der deutsche Nationaltorhüter parierte 31 von 32 Schüssen, dies entspricht einer Fangquote von 96,9 Prozent.