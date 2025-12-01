Stützle leitet höchste Saisonpleite der Senators ein

SID 01.12.2025 • 06:11 Uhr Der deutsche Nationalspieler Tim Stützle hat an der höchste Saisonpleite seines Teams durchaus einen Anteil.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle und seine Ottawa Senators haben in der NHL ihre bislang höchste Saisonniederlage kassiert. Beim 1:6 gegen die Dallas Stars war das Team aus Kanada ohne Chance, Wyatt Johnston erzielte zum vierten Mal in seiner NHL-Karriere drei Tore.

Stützle stand gut 18 Minuten auf dem Eis und hatte durchaus Anteil an der Niederlage. Beim Stand von 1:1 verlor er die Kontrolle über den Puck, Jason Robertson konnte ungehindert auf das Tor zulaufen und die Führung erzielen.