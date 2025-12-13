NHL: Stützle trifft - doch Sturm gewinnt

SID 13.12.2025 • 23:07 Uhr Die beiden Deutschen Tim Stützle und Nico Sturm treffen mit Ottawa und Minnesota aufeinander. Am Ende jubelt Sturm.

Auch der nächste starke Auftritt von Tim Stützle hat die Ottawa Senators nicht vor einer weiteren Niederlage in der NHL bewahrt. Das Team des deutschen Eishockey-Nationalspielers unterlag bei Minnesota Wild um Nico Sturm unglücklich mit 2:3 - der Siegtreffer für die Gastgeber fiel 24 Sekunden vor Schluss.

Die beiden deutschen Stürmer hatten ihren Anteil am ausgeglichenen Spiel. Sturm bereitete Minnesotas frühe Führung durch Tyler Pitlick vor, Stützle sorgte mit einem Tor und einem Assist für Ottawas zwischenzeitliches 2:2.

Wild festigte mit dem späten Sieg den direkten Play-off-Platz in der Central Division. Star-Verteidiger Quinn Hughes, erst am Freitag von den Vancouver Canucks verpflichtet, stand noch nicht für Minnesota auf dem Eis.