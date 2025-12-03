NHL: Sturm leitet nächste Draisaitl-Pleite ein

SID 03.12.2025 • 06:59 Uhr Während Leon Draisaitl den nächsten Rückschlag einstecken muss, haben drei andere Deutsche in der NHL Grund zum Jubeln.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL nach dem überzeugenden Sieg gegen die Seattle Kraken gleich die nächste Niederlage kassiert. Im deutschen Duell mit Nationalstürmer Nico Sturm und dessen Minnesota Wild zeigten sich Draisaitl und die Oilers zu ineffektiv und verloren mit 0:1. Sturm bereitete dagegen mit seinem ersten Saisonassist das Tor des Tages durch Jonas Brodin (14.) vor.

Während der Finalist der vergangenen Saison aus Edmonton weiter den eigenen Ansprüchen hinterherrennt und mit 27 Punkten aus 27 Spielen nur auf Rang sechs der acht Teams führenden Pacific Division steht, kehrte Minnesota gleich wieder in die Erfolgsspur zurück und feierte den achten Sieg aus den vergangenen neun Spielen. Mit 35 Punkten liegt das Team in der Central Division auf Playoff-Platz drei.

Seider in guter Form - auch Stützle glänzt

Nationalspieler Moritz Seider präsentierte sich indes in Top-Verfassung. Beim 5:4 seiner Detroit Red Wings über die Boston Bruins mit Headcoach Marco Sturm erzielte der Verteidiger einen Treffer selbst und bereitete zwei weitere vor. Für Detroit war es der erste Erfolg nach zuletzt vier Niederlagen in Serie und eine erfolgreiche Revanche für die knappe Pleite in Boston (2:3 nach Penaltyschießen) drei Tage zuvor.

Einen Assist steuerte Tim Stützle zum 5:2-Sieg seiner Ottawa Senators bei den Montreal Canadiens bei. Die Senators schlossen damit eine Serie von sieben Auswärtsspielen hintereinander mit dem vierten Erfolg ab und bleiben als Zweiter ihrer Divison voll auf Kurs.