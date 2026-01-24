NHL: Peterka glänzt und hat Playoffs im Blick

SID 24.01.2026 • 22:44 Uhr Nach frühem Rückstand bei den Nashville Predators dreht Utah das Spiel zum fünften Sieg in Serie.

Olympia-Teilnehmer John-Jason Peterka und die Utah Mammoth haben in der NHL ihre Playoff-Ambitionen untermauert. Bei den Nashville Predators traf der 24-Jährige kurz vor Schluss per Empty-Net-Goal zum 5:2-Endstand - zuvor hatte die Franchise einen frühen 0:1-Rückstand binnen fünf Minuten im zweiten Drittel in ein 3:1 gedreht und somit die Grundlage für den fünften Sieg in Serie geschaffen.