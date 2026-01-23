Bei Draisaitl-Rückkehr: Oilers verlieren deutlich

SID 23.01.2026 • 06:46 Uhr Der deutsche Top-Star hatte in der NHL zuvor aus persönlichen Gründen gefehlt. Marco Sturm gewinnt mit den Boston Bruins.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat bei seiner Rückkehr mit den Edmonton Oilers in der NHL eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Das Team verlor in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit 2:6 gegen die Pittsburgh Penguins. Draisaitl hatte zuvor mehrere Spiele in der nordamerikanischen Profiliga verpasst, da er sich in der deutschen Heimat um einen Krankheitsfall in der Familie gekümmert hatte. Im ersten Spiel nach seiner Pause gelang dem 30-Jährigen weder ein Tor noch ein Assist.

Besser verlief der Spieltag für den deutschen Coach Marco Sturm, dessen Boston Bruins 4:3 gegen die Vegas Golden Knights siegten. Dabei musste das Team des früheren Bundestrainers nach zwischenzeitlicher 4:0-Führung nach zwei Dritteln nochmal zittern, brachte den Sieg aber letztlich ins Ziel. In der Eastern Conference belegt Boston derzeit Rang sechs.