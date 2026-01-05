Newsticker
Crosby erreicht weiteren Meilenstein: 50 Punkte in der Overtime

NHL-Star Crosby mit irrem Meilenstein

Sidney Crosby (rechts) jubelt über das Siegtor
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JASON MOWRY
SID
Kanadas Eishockey-Superstar Sidney Crosby hat in der NHL einen weiteren Meilenstein erreicht.

Der Olympiasieger von 2010 und 2014, der in Mailand an seinen dritten Winterspielen teilnehmen wird, erzielte beim 5:4-Sieg seiner Pittsburgh Penguins bei den Columbus Blue Jackets das entscheidende Tor in der Verlängerung und verbuchte damit als erster Spieler der Ligageschichte seinen 50. Scorerpunkt in der Overtime.

Mit seinem wichtigsten Treffer in der Verlängerung hatte Crosby im Olympiafinale 2010 in Vancouver Kanada gegen die USA zu Gold geführt.

Der dreimalige Stanley-Cup-Sieger hatte mit Pittsburgh schon mit 1:4 zurückgelegen. Ihm gelang es damit zum 20. Mal in seiner Karriere, nach einem Drei-Tore-Rückstand noch zu gewinnen. Ein weiterer derartiger Comebacksieg fehlt Crosby noch zum nächsten Rekord. Zudem schob sich der 38-Jährige mit seinem 112. NHL-Siegtor auf Rang zehn der „ewigen“ Bestenliste. Pittsburgh ist nach dem fünften Sieg in Folge überraschend weiter auf Playoff-Kurs.

