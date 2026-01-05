Crosby erreicht weiteren Meilenstein: 50 Punkte in der Overtime

SID 05.01.2026 • 06:56 Uhr Der Eishockey-Star schießt Pittsburgh in der Verlängerung zum Sieg.

Kanadas Eishockey-Superstar Sidney Crosby hat in der NHL einen weiteren Meilenstein erreicht.

Der Olympiasieger von 2010 und 2014, der in Mailand an seinen dritten Winterspielen teilnehmen wird, erzielte beim 5:4-Sieg seiner Pittsburgh Penguins bei den Columbus Blue Jackets das entscheidende Tor in der Verlängerung und verbuchte damit als erster Spieler der Ligageschichte seinen 50. Scorerpunkt in der Overtime.

Mit seinem wichtigsten Treffer in der Verlängerung hatte Crosby im Olympiafinale 2010 in Vancouver Kanada gegen die USA zu Gold geführt.