Overtime-Thriller: Draisaitl läuft bei Oilers-Krimi heiß

Eishockeystar Leon Draisaitl hat im Rogers Place als Vorlagengeber geglänzt und sich mit den Edmonton Oilers in der NHL zurückgemeldet. Beim schwer erkämpften 6:5 nach Verlängerung gegen die Washington Capitals gelangen dem gebürtigen Kölner drei Vorlagen, es waren in der laufenden Saison seine Assists Nummer 43 bis 45.

Draisaitl war am Siegtreffer durch Connor McDavid (61.) beteiligt, auch am 2:1 (25.) und 3:3 (45.) durch Hattrickschütze Evan Bouchard. Zach Hyman rettete Edmonton spät in die Overtime (60.) und verhinderte die dritte Niederlage in Folge.

Peterka gelingt ungewöhnlicher Treffer

John-Jason Peterka feierte mit Utah Mammoth den fünften Sieg in Serie. Zum 5:2 bei den Nashville Predators steuerte den Nationalstürmer seinen 18. Saisontreffer bei, dabei war der Puck gar nicht im (leeren) Kasten gelandet. Der 24-Jährige wurde auf dem Weg dorthin umgerissen, die Schiedsrichter entschieden auf Tor (59.).

Tim Stützle befindet sich mit den Ottawa Senators derweil weiter im freien Fall. Das 1:4 gegen die Carolina Hurricanes war für die Kanadier die vierte Pleite in fünf Spielen. Stützle traf zum Endstand (53.), es war sein 23. Tor.

Verteidiger Moritz Seider gewann mit den Detroit Red Wings 5:1 bei den Winnipeg Jets. Nico Sturm unterlag mit Minnesota Wild 3:4 gegen die Florida Panthers, mit denen er im Vorjahr den Stanley Cup gewonnen hatte.