Erkrankung in der Familie: Draisaitl fehlt Edmonton vorerst

SID 17.01.2026 • 20:22 Uhr Leon Draisaitl reist aufgrund einer familiären Angelegenheit in die Heimat.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl steht den Edmonton Oilers in der NHL aus privaten Gründen vorerst nicht zur Verfügung. Wie die Kanadier mitteilten, wird der Kölner aufgrund einer Erkrankung innerhalb der Familie nach Deutschland reisen.

Draisaitl werde nach Angaben der Oilers voraussichtlich Ende der nächsten Woche zum Team zurückkehren.

Details nannte die Franchise nicht. „Im Namen von Leon bittet der Klub um Privatsphäre“, hieß es abschließend in der kurzen Mitteilung.

Draisaitl, hinter Connor McDavid zweitbester Scorer bei den Oilers, wird Edmonton somit voraussichtlich in den Spielen bei den Vancouver Canucks sowie gegen die St. Louis Blues und die New Jersey Devils fehlen.