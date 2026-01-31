Klare Niederlage für Seider und Detroit

SID 31.01.2026 • 21:57 Uhr Gegen das punktbeste Team der NHL um Toptorjäger Nathan MacKinnon gehen die Red Wings leer aus.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings in der NHL die dritte Niederlage nacheinander kassiert. Gegen Colorado Avalanche, das punktbeste Team der Liga, mussten Seider und Co. am Samstag eine 0:5-Heimniederlage einstecken.

Brent Burns (7.) und Toptorjäger Nathan MacKinnon (11.) brachten die Gäste im ersten Drittel in Führung, die Ross Colton (22.), erneut MacKinnon (34.) mit seinem 40. Saisontor und Parker Kelly (48.) ausbauten. Avs-Goalie Mackenzie Blackwood gelang mit 28 Paraden sein dritter Shutout der Spielzeit.