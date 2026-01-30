NHL: Irres Oilers-Comeback dank Draisaitl

SID 30.01.2026 • 06:46 Uhr Leon Draisaitl hat seine Torflaute in der NHL beendet und die Edmonton Oilers mit einer Gala-Vorstellung zu einem Comeback-Sieg geführt. Kurz vor Olympia präsentiert sich der deutsche Hoffnungsträger in Topform.

Eishockeystar Leon Draisaitl hat in der NHL seine Torlos-Serie beendet und die Edmonton Oilers mit einer Gala-Vorstellung zu einem Comeback-Sieg geführt. Das Team des deutschen Nationalspielers bezwang die San Jose Sharks nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 nach Verlängerung.

Der Kölner leitete mit einem Treffer zu Beginn des letzten Drittels die Aufholjagd ein (42.), die Tore von Connor McDavid (57.) und Evan Bouchard (60.) legte er vor.

Draisaitl steuerte damit in den letzten drei Begegnungen neun Assists bei, zudem beendete er kurz vor den Olympischen Spielen seine Durststrecke von vier Partien ohne eigenen Treffer. In der Overtime traf Zach Hyman nach 66 Sekunden zum dritten Sieg in Serie, damit bleiben die Oilers voll auf Play-off-Kurs.

NHL: Peterka und Seider kassieren Niederlagen

Ein Treffer gelang aus deutscher Sicht auch John-Jason Peterka, dennoch verlor Utah Mammoth in letzter Minute mit 4:5 gegen die Carolina Hurricanes. Moritz Seider unterlag trotz eines Assists mit den Detroit Red Wings 3:4 gegen die Washington Capitals.