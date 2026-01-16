NHL: Draisaitl kassiert bittere Pleite - Sturm mit Serie

SID 16.01.2026 • 07:31 Uhr Leon Draisaitl verliert mit den Edmonton Oilers auf bittere Art und Weise. Boston-Coach Marco Sturm hingegen jubelt.

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers erneut eine bittere Niederlage in der NHL einstecken müssen. Gegen die New York Islanders unterlag das Team aus Kanada durch einen Gegentreffer im Schlussdrittel mit 0:1. Es war die dritte knappe Pleite aus den letzten vier Spielen. Zuvor hatte Draisaitls Team zweimal 3:4 nach Verlängerung verloren.

Beide Teams hielten die Partie ohne Treffer bis in den letzten Durchgang offen, dann erwischte es die Oilers eiskalt: Ausgerechnet Draisaitl musste wegen Beinstellens zwei Minuten vom Eis, in Überzahl gelang Anthony Duclair (54.) der einzige Treffer des Abends. Die Oilers bleiben mit 54 Punkten nach 48 Spielen Fünfter in der Western Conference.

Sturm und Boston siegen erneut

Trainer Marco Sturm setzte sich mit den Boston Bruins auch im zweiten Duell nacheinander gegen einen deutschen Landsmann durch. Zwei Tage nach dem Sieg gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings schlugen Sturms Schützlinge auch die Seattle Kraken, bei denen Goalie Philipp Grubauer diesmal nur auf der Bank saß, mit 4:2. Boston verlängerte die eigene Siegesserie auf fünf und steuert in Sturms erster Saison in Richtung Play-offs.