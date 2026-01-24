Newsticker
NHL: Bittere Pleite für Grubauer

Bittere Pleite für Grubauer

Olympia-Fahrer Philipp Grubauer zeigt erneut eine starke Leistung, kann die nächste Niederlage aber nicht verhindern.
Leon Draisaitl ist nach seiner familiär begründeten Auszeit in Deutschland wieder zu den Edmonton Oilers zurückgekehrt. Bei seinem Comeback musste der NHL-Star jedoch eine deutliche Niederlage mit seinem Team hinnehmen.
SID
Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit seinen Seattle Kraken im Kampf um die Playoffs in der NHL weiter Federn lassen müssen.

Gegen die Anaheim Ducks verlor das Team um den deutschen Olympia-Fahrer mit 2:4 und rutschte damit von einem Wildcard-Platz auf Rang zehn in der Western Conference ab. Es war die siebte Niederlage in den letzten neun Spielen.

NHL: Grubauer mit starker Leistung

Grubauer hielt starke 27 der 30 Schüsse auf sein Tor, dazu vereitelte er mit einem Poke-Check im zweiten Drittel einen Penalty von Anaheims Jansen Harkins.

Beim letzten Gegentreffer stand der 34-Jährige, der zum deutschen Aufgebot für Winterspiele in Mailand (6. bis 22. Februar) gehört, nicht mehr auf dem Eis.

