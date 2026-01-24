NHL: Bittere Pleite für Grubauer

SID 24.01.2026 • 07:59 Uhr Olympia-Fahrer Philipp Grubauer zeigt erneut eine starke Leistung, kann die nächste Niederlage aber nicht verhindern.

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit seinen Seattle Kraken im Kampf um die Playoffs in der NHL weiter Federn lassen müssen.

Gegen die Anaheim Ducks verlor das Team um den deutschen Olympia-Fahrer mit 2:4 und rutschte damit von einem Wildcard-Platz auf Rang zehn in der Western Conference ab. Es war die siebte Niederlage in den letzten neun Spielen.

NHL: Grubauer mit starker Leistung

Grubauer hielt starke 27 der 30 Schüsse auf sein Tor, dazu vereitelte er mit einem Poke-Check im zweiten Drittel einen Penalty von Anaheims Jansen Harkins.