NHL: Bittere Pleite für Grubauer

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit seinen Seattle Kraken im Kampf um die Playoffs in der NHL weiter Federn lassen müssen.
Bittere Pleite für Grubauer
Olympia-Fahrer Philipp Grubauer zeigt erneut eine starke Leistung, kann die nächste Niederlage aber nicht verhindern.
Gegen die Anaheim Ducks verlor das Team um den deutschen Olympia-Fahrer mit 2:4 und rutschte damit von einem Wildcard-Platz auf Rang zehn in der Western Conference ab. Es war die siebte Niederlage in den letzten neun Spielen.
NHL: Grubauer mit starker Leistung
Grubauer hielt starke 27 der 30 Schüsse auf sein Tor, dazu vereitelte er mit einem Poke-Check im zweiten Drittel einen Penalty von Anaheims Jansen Harkins.
Beim letzten Gegentreffer stand der 34-Jährige, der zum deutschen Aufgebot für Winterspiele in Mailand (6. bis 22. Februar) gehört, nicht mehr auf dem Eis.