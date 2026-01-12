NHL: Nächster Sieg für Sturms Bruins

SID 12.01.2026 • 06:10 Uhr Boston bezwingt Pittsburgh. Nationalspieler Peterka muss eine Niederlage einstecken.

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Boston Bruins in der NHL den nächsten Sieg eingefahren. Die Franchise aus Massachusetts bezwang die Pittsburgh Penguins 1:0 und kletterte nach dem fünften Erfolg aus den vergangenen sechs Spielen auf die Play-off-Ränge der Eastern Conference.

Das goldene Tor für Boston erzielte der Schwede Viktor Arvidsson nach elf Minuten. Torwart Joonas Korpisalo trug mit 27 Paraden und seinem ersten Shutout in dieser Saison entscheidend zum Sieg bei. Mit 52 Punkten aus 46 Spielen belegen die Bruins Rang acht im Osten. Spitzenreiter Carolina Hurricanes hat in 45 Partien 59 Zähler gesammelt.

Nationalspieler John-Jason Peterka dagegen musste eine Niederlage einstecken. Seine Franchise Utah Mammoth verlor gegen die Columbus Blue Jackets 2:3 n.V. Peterka stand knapp 16 Minuten auf dem Eis. Utah ist nach zuvor drei Siegen mit 48 Punkten aus 46 Spielen Neunter im Westen.

Superstar Alex Owetschkin übertraf derweil Ron Francis mit den zweitmeisten 20-Tore-Saisons in der NHL-Geschichte und rückte bis auf ein Tor an Gordie Howes Ligarekord heran. Der Russe erreichte diesen Meilenstein für die Washington Capitals bei einer 2:3-Niederlage gegen die Nashville Predators.