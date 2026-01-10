NHL: Peterka mit Vorlage bei Utah-Sieg

SID 10.01.2026 • 07:47 Uhr Der deutsche Nationalstürmer John-Jason Peterka kommt in dieser Saison nun auf jeweils 15 Assists und Tore - und hat mit den Utah Mammoth die Play-offs im Visier.

Nationalstürmer John-Jason Peterka hat mit seinen Utah Mammoth in der NHL den dritten Sieg in Serie eingefahren. Beim 4:2 gegen die St. Louis Blues bereitete der 23-Jährige im Schlussdrittel den Treffer zum Endstand durch Nick Schmaltz (47.) vor, es war sein 15. Assist und seine 30. Torbeteiligung in dieser Saison.