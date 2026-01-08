NHL: Peterka siegt gegen Stützle

SID 08.01.2026 • 07:00 Uhr John-Jason Peterka entscheidet das NHL-Duell der Nationalstürmer mit Tim Stützle für sich. Für Stützle reißt eine imposante Serie.

John-Jason Peterka hat das NHL-Duell der deutschen Nationalstürmer gegen Tim Stützle für sich entschieden.

Beim 3:1-Erfolg seiner Utah Mammoth gegen die Ottawa Senators gelang Peterka zwar keine Torbeteiligung, der Erfolg war aber wichtig im engen Rennen um die Playoff-Ränge. Utah liegt auf Platz vier der Central Division.

Ottawa belegt aktuell Rang acht und damit den letzten Platz der hart umkämpften Atlantic Division. Für Stützle endete zudem eine stolze Serie: Nach 13 Spielen, in denen er nacheinander mindestens einen Scorerpunkt landete, gelang ihm diesmal keine Torbeteiligung.