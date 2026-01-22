Treffsicher bei spektakulärem Sieg: Olympia-Teilnehmer John-Jason Peterka hat mit Utah Mammoth die Play-off-Ambitionen der NHL-Franchise untermauert. Beim 5:4 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers traf der deutsche Eishockey-Nationalspieler mit seinem 17. Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 3:1.
NHL: Peterka trifft, Grubauer hält stark
Die deutschen Olympia-Starter präsentieren sich in guter Verfassung.
Erfolgreich mit Utah: JJ Peterka
Peterka, der zum Aufgebot für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) gehört, schaffte mit seinem Team den vierten Sieg in Serie und führt die Wild-Card-Wertung an.
Philipp Grubauer, der auch zum Olympia-Kader von Bundestrainer Harold Kreis gehört, ist mit den Seattle Kraken ebenfalls auf Kurs. Der 34 Jahre alte Goalie zeigte beim 4:1-Sieg seiner Seattle Kraken über die New York Islanders eine starke Leistung und hielt 96 Prozent der Schüsse auf sein Tor.
Moritz Seider, der seiner Olympia-Premiere entgegenfiebert, war mit den Detroit Red Wings beim 2:1 nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs erfolgreich und gab dabei eine Vorlage.