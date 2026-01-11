NHL: Seider mit Vorlage - Stützle, Sturm und Grubauer verlieren

SID 11.01.2026 • 08:35 Uhr Moritz Seider präsentiert sich mit den Red Wings prächtig in Form, drei weitere Olympiafahrer erleben Niederlagen.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings in der NHL den nächsten klaren Sieg gefeiert. Beim 4:0 bei den Montreal Canadiens steuerte der 24-Jährige die Vorlage zum 2:0 von Dylan Larkin (32.) bei, Detroit festigte mit dem dritten Sieg in Folge Platz zwei in der Eastern Conference.

Eine neuerliche Niederlage kassierte Tim Stützle. Zwei Tage nach der 2:8-Klatsche gegen das Topteam Colorado Avalanche unterlagen der 23-Jährige und seine Ottawa Senators dem Meister Florida Panthers mit 2:3 und verlieren die Play-offs weiter aus den Augen.