NHL: Seider verliert mit Detroit nach Verlängerung

02.01.2026 • 05:54 Uhr Moritz Seider kann die überraschende Niederlage des Sptizenreiters der Eastern Conference nicht verhindern.

Nationalspieler Moritz Seider hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit den Detroit Red Wings einen Fehlstart ins neue Jahr hingelegt. Der Spitzenreiter der Eastern Conference verlor mit 3:4 nach Verlängerung bei den Pittsburgh Penguins und kassierte nach zuletzt zwei Siegen wieder eine Pleite.

Verteidiger Seider bekam mit 26:10 Minuten die meiste Eiszeit aller Feldspieler, blieb dabei allerdings ohne Scorerpunkt.

Goldener Treffer nach 58 Sekunden

Kris Letang erzielte in der Overtime nach gerade einmal 58 Sekunden auf Vorlage des überragenden Sidney Crosby den goldenen Treffer. Superstar Crosby (5., 6.) hatte Pittsburgh mit einem Doppelschlag früh auf Kurs gebracht, ehe James van Riemsdyk (18.) und Andrew Copp (22.) zurückschlugen.