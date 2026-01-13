NHL: Draisaitl mit Oilers auf Playoff-Kurs

SID 13.01.2026 • 06:55 Uhr Die deutschen Eishockey-Nationalspieler erleben in der NHL einen gelungenen Spieltag. Schaffen es alle Stars in die Playoffs?

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers erleben im Rennen um die Playoffs der NHL weiterhin ein Auf und Ab - am Montag gab es nun mal wieder Grund zur Freude.

Das Team um den deutschen Eishockey-Star gewann bei den Chicago Blackhawks mit 4:1, nur zwei Tage zuvor hatte Edmonton noch gegen die Los Angeles Kings verloren, ebenfalls ein direkter Konkurrent in der Western Conference.

Draisaitl, kürzlich für seinen 1000. Scorerpunkt in der NHL geehrt, steuerte in der Schlussminute den Treffer zum Endstand bei. Im Fokus steht gerade aber vor allem sein Sturmpartner Connor McDavid. Dem Kanadier gelangen zwei Assists, er punktete damit zum 19. Mal in Serie, für McDavid ist das ein Karriere-Rekord. Die Oilers belegen in der Pacific Division weiterhin einen direkten Playoff-Platz.

Grubauer und Seider auf Playoff-Kurs

Das gilt auch für die Seattle Kraken. Erneut mit dem deutschen Nationaltorwart Philipp Grubauer auf dem Eis gewann das Team aus dem Bundesstaat Washington bei den New York Rangers mit 4:2.

Die Detroit Red Wings mit Moritz Seider feierten im Topspiel der Eastern Conference gegen die Carolina Hurricanes ein 4:3 nach Verlängerung, es war der vierte Sieg in Serie. Verteidiger Seider steuerte einen Assist bei, Detroit führt die Atlantic Division vorerst an.