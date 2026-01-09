NHL: Wichtiger Sieg für Draisaitl - Klatsche für Stützle

SID 09.01.2026 • 06:15 Uhr Leon Draisaitl erringt in der NHL mit den Oilers einen wichtigen Sieg, für Tim Stützle setzt es derweil eine Klatsche.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der NHL einen mühsamen aber wichtigen Sieg beim Ligaschlusslicht gefeiert. Deutschlands Eishockeystar steuerte einen Assist zum 4:3 bei den Winnipeg Jets bei, für die in dieser Saison so wechselhaften Oilers war es der zweite Sieg in Folge.

Edmonton belegt in der Pacific Division weiterhin einen direkten Playoff-Platz, es bleibt dort aber extrem eng, die ärgsten Konkurrenten haben allesamt weniger Spiele absolviert als die Kanadier.

In Winnipeg, nach Punkten das schwächste Team der NHL, lagen die Oilers im ersten Drittel mit zwei Toren zurück (1:3). Im zweiten Abschnitt legte Draisaitl seinem Sturmpartner Connor McDavid den Anschlusstreffer auf. Der Kanadier baute seine Serie damit auf 17 Spiele in Folge mit Torbeteiligung aus.

Seider feiert klaren Sieg - Klatsche für Stützle

Die Detroit Red Wings feierten mit Nationalspieler Moritz Seider ein 5:1 über die Vancouver Canucks und belegen ebenfalls weiterhin einen direkten Playoff-Platz. Das gilt nicht für die Boston Bruins unter dem deutschen Trainer Marco Sturm - mit dem 4:1 gegen die Calgary Flames hielt das Team aber den Anschluss an die Wildcard-Plätze.