NHL: Sturm glänzt bei Minnesota-Sieg

SID 20.01.2026 • 07:13 Uhr Kurz vor Olympia präsentiert sich Nico Sturm bei den Minnesota Wild in guter Form. Philipp Grubauer kommt derweil nicht zum Einsatz.

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm kommt mit Minnesota Wild in der NHL wieder in Fahrt. Das Team aus Saint Paul gewann bei den Toronto Maple Leafs mit 6:3 und damit die zweite Partie nacheinander. Zuvor hatte Minnesota drei Spiele in Folge verloren. Der Augsburger Sturm bereitete den Treffer zum Endstand mit vor, er gewann zudem neun seiner zehn Bullys.

Stanley-Cup-Sieger Sturm kommt in der laufenden Saison auf insgesamt neun Scorerpunkte. Bis Ende November hatte der Olympia-Fahrer noch verletzt gefehlt.

Grubauer ohne Einsatz

Minnesota liegt in der Western Conference hinter dem enteilten Spitzenreiter Colorado Avalanche mit 28 Siegen aus 50 Spielen auf Rang zwei, im Rennen um die Playoffs liegen Sturm und Co. klar auf Kurs.