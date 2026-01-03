Newsticker
NHL: Sturm trifft bei lockerem Auswärtssieg

Sturm krönt Kantersieg

Der Nationalstürmer Nico Sturm erzielt seinen dritten Saisontreffer. Philipp Grubauer kommt nicht zum Einsatz.
SID
Der Nationalstürmer Nico Sturm erzielt seinen dritten Saisontreffer. Philipp Grubauer kommt nicht zum Einsatz.

Eishockey-Nationalstürmer Nico Sturm hat in der NHL seinen dritten Saisontreffer erzielt.

Beim souveränen 5:2-Auswärtssieg von Minnesota Wild bei den Anaheim Ducks traf der 30-Jährige fünf Minuten vor dem Ende zum 5:1.

Minnesota festigte mit 57 Punkten Platz drei in der Eastern Conference.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen seiner Seattle Kraken bei den Vancouver Canucks nicht zum Einsatz.

