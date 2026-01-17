NHL: Sturm und Minnesota gewinnen wieder

SID 17.01.2026 • 21:28 Uhr Der Nationalspieler und Minnesota setzten sich in einem wendungsreichen Spiel durch.

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist mit Minnesota Wild in der NHL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team aus Saint Paul setzte sich in einem wilden Spiel bei den formstarken Buffalo Sabres mit 5:4 nach Verlängerung durch und fuhr nach drei Niederlagen nacheinander wieder einen Sieg ein. In der Western Conference liegt Minnesota auf Rang drei.